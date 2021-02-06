Переболевшие коронавирусом тюменцы могут поставить вакцину

Фото пресс-службы департамента здравоохранения ТО

После перенесенного коронавируса приобретенный иммунитет снижается через 3-6 месяцев, антитела исчезают. Поэтому переболевшим тюменцам рекомендуют не отказываться от вакцинации.

Как отметила главный внештатный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Тюменской области Ольга Рычкова, прививка будет "подстегивать" организм к созданию более высокого, хорошего иммунитета, чтобы повторно не заболеть и быть безопасным для окружающих.

Однако важно знать противопоказания для данной прививки. Нельзя вакцинировать болеющего человека или того, кто чувствует недомогание, имеет симптомы вирусного заболевания. Поэтому перед вакцинацией проводится осмотр на предмет выявления симптомов ОРВИ, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина уточнила, что вакцинация может оказаться неэффективной, если проигнорировать эти правила.

"Аналогично известной нам вакцинации от гриппа: если у человека повышена температура тела, значит, организм ослаблен болезнью, а иммунитет работает, пытаясь победить болезнь. При введении вакцины иммунитет начинает вырабатывать антитела против той болезни, от которой и призвана защитить вас вакцина, то есть от коронавируса. Но если иммунитет в этот момент борется с другим заболеванием, он может оказаться неспособным к выработке антител", - пояснила она.