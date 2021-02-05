У тюменца боль при инфаркте проявилась нетипичным образом

У мужчины с болями в верхней части живота диагностировали инфаркт.

Тюменец с болью в эпигастрии был доставлен во взрослое приемное отделение Областной клинической больницы №2. Наряду с обследованием у хирургов мужчине выполнили электрокардиограмму при помощи мобильного аппарата и выявили изменение сердечного ритма с признаками нарушения миокарда.

"Бывают случаи, когда инфаркт миокарда проявляется не только болью за грудиной. В данном случае он проявился нетипичным для него болевым синдромом — болью в животе. Благодаря оперативной и слаженной работе специалистов и грамотной маршрутизации приемного отделения, врачи быстро диагностировали патологию и своевременно оказали помощь", — рассказала руководитель терапевтической службы Областной клинической больницы №2 Наталья Оконечникова.

Мобильные аппараты теле-ЭКГ в ОКБ №2 применяются несколько лет — они позволяют выполнять исследование у постели больного и тем самым существенно сокращают время постановки диагноза либо без излишней нагрузки для пациента контролировать динамику заболевания.