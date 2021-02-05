В Ялуторовском районе открылись четыре smart-ФАПа

Фото: Дарья Ровбут

В Ялуторовском районе в деревне Прогресс, селах Беркут, Новоатьялово и Петелино открылись smart-ФАПы. Они укомплектованы современным оборудованием, там есть тепло, горячая вода и интернет, позволяющий в любой момент проконсультироваться с коллегами из Областной больницы №23 Ялуторовска.

"Новые smart-ФАПы изначально оборудованы всем, что необходимо фельдшеру для работы. Но мы стремимся вывести на такой же качественный уровень все фельдшерско-акушерские пункты. Их в Ялуторовском районе 29, поэтому такая работа требует времени. Но сейчас интернет есть в семнадцати ФАПах. Причем девять получили подключение к сети в минувшем году", — рассказал главный врач Областной больницы № 23 Михаил Горбачев.

Еще восемь ФАПов в прошлом году были оснащены электрокардиографами, в которых предусмотрена удаленная передача данных. В четырех ФАПАх сделали косметический ремонт, к нескольким подвели коммуникации".