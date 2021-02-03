Тюменские врачи помогли мужчине, у которого пять лет не сгибались пальцы

Владимир Малишевский, фото предоставлено пресс-службой ОКБ № 2

В Тюмени специалисты областной клинической больницы № 2 помогли тюменцу, который пять лет страдал контрактурой Дюпюитрена. При этой патологии из-за рубцовых изменений сухожилий пальцы рук теряют способность сгибаться-разгибаться. Это приносит болезненные ощущения и затрудняет повседневную жизнь: больным сложно держать в руке предметы, трудно писать, умываться и так далее.

Существует множество оперативных методик лечения сгибательной деформации пальцев руки, однако нередко они приводят к рецидивам заболевания. Пациент ОКБ №2 до этого лечился в разных клиниках, в том числе и в частных, но каждый раз болезнь возвращалась.

В ОКБ №2 операции при контрактуре Дюпюитрена проводятся по авторским методикам, их основное преимущество – низкая вероятность рецидива заболевания. Это заслуга родоначальника кистевой хирургии Тюменской области – доцента кафедры травматологии-ортопедии и военно-полевой хирургии Тюменского медицинского университета Ахьяда Нальгиева, у которого немало учеников и последователей. Большой вклад в развитие хирургии кисти вложил и Константин Сергеев, доктор медицинских наук, заведующий травматологической кафедрой травматологии-ортопедии университета. Его кандидатская на эту тему – настольная книга для многих травматологов.

Операцию мужчине травматологи Областной клинической больницы №2 провели на днях. Возможность сгибать пальцы к больному вернулась еще на операционном столе. А добиться хорошего косметического результата, по словам травматолога-ортопеда Владимира Малишевского, позволил метод пластики кожи встречными треугольными лоскутами. Через неделю тюменцу снимут швы, а ещё через семь дней он сможет начать разрабатывать пальцы до полного восстановления функций руки. Все это время он будет наблюдаться травматологами клиники в плановом порядке.