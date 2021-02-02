Вопросы по реконструкции федеральной автотрассы жители Боровского могут задать до 10 февраля

До 10 февраля 2021 года ФКУ "Уралуправтодор" и администрация поселка Боровского принимают вопросы и предложения от владельцев жилых домов и участков, попадающих в зону реконструкции участка автомобильной дороги Р-402 "Тюмень–Ялуторовск–Ишим–Омск".

Дата определена 26 января 2021 года на очередной встрече инициативной группы, представляющей интересы жителей близлежащих поселковых улиц - Трактовая и Новая Озерная, с представителями дорожного предприятия, администраций района и муниципалитета. По словам главы муниципалитета Светланы Сычевой, после обсуждения в администрацию поступило несколько обращений от жителей с уточнением вопросов частного характера. Других заинтересованных лиц просят не молчать, а задавать любые вопросы, касающиеся сноса зданий и сооружений, а также изъятия земельных участков, необходимые для реконструкции дороги.

План сноса зданий и сооружений, предварительный перечень земельных участков и объектов недвижимости, подлежащих изъятию, а также сам порядок изъятия размещены на сайте www.borovskiy-adm.ru.

Жители могут обратиться лично к главе муниципалитета Светлане Витальевне Сычевой по телефону 8-904-493-91-28 или электронной почте borovskiy-m.o@inbox.ru, а также в ФКУ "Уралуправтодор" по телефону 8-343-29-50-900 или электронной почте mail@fadural.ru, сообщили в администрации Тюменского района.