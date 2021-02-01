Коронавирус не передается с грудным молоком, утверждают тюменские врачи

Многие тюменки задаются вопросом, безопасно ли кормить ребенка грудью, если у мамы – коронавирус. По мнению врачей, это безопасно для ребенка, если соблюдать все необходимые меры предосторожности.

В тюменском Центре гигиены и эпидемиологии сообщили, что согласно исследованиям, в грудном молоке не присутствует активного вируса, способного заразить младенца. Болеющей маме можно не отлучать ребенка от груди, отмечают врачи. Однако сохраняется риск инфицирования малыша воздушно-капельным путем, дыханием, а также при кашле и чихании. Заражение может произойти также через прикосновения. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности: надевать защитную маску, тщательно следить за чистотой рук в процессе время кормления и ухода за ребенком, пишет "Тюменская область сегодня".