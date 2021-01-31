Тюменцам не стоит пренебрегать мерами профилактики коронавируса даже после вакцинации

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Массовая вакцинация против коронавируса проходит в Тюменской области. Прививку поставили уже более 10 тыс. человек, многие записались в лист ожидания. Специалисты напоминают: вакцина – это не значит, что больше не нужно соблюдать необходимые меры профилактики, она лишь уберегает от развития серьезных осложнений при заражении.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, вакцинация не препятствует последующему попаданию вируса в организм человека, она в случае заражения не дает развиться болезни. Кроме того, любой человек, независимо от того, с прививкой он или нет, может быть переносчиком вируса-возбудителя COVID-19. Потому ношение защитных масок, соблюдение социальной дистанции и требований к гигиене рук остается обязательны для безопасности других людей, в том числе близких родственников и знакомых.

Нужно также помнить: чтобы устойчивый иммунитет сформировался, должно пройти 3-4 недели после второй вакцинации. К тому же иммунитет, по прогнозам исследователей, будет сохраняться не менее года. Точный срок пока не обозначен, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".