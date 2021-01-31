Для студентов из Тобольска разработали аналог популярной игры "Among Us" в реальности

Аналог виртуальной игры "Among Us" реализовали в реальной жизни для тобольских студентов. Мероприятие было приурочено ко Дню российского студенчества: 18 молодых тоболяков стали пассажирами космического корабля и попытались отличить мирных механиков от вредителей.

Студенты тобольских вузов и ссузов в возрасте от 16 до 22 лет поделились на две команды. Здание мультицентра превратили в палубу космического корабля, где из 10 зон были освещены только 5. В темных локациях участники перемещались с помощью фонарика. В каждой команде было по 2 вредителя. Мирные механики выполняли задания, чтобы заработать баллы: чинили технические устройства, производили математические расчеты и искали разбросанные по локациям детали корабля. Задача вредителей была притвориться мирным механиком и незаметно устранить соперников касанием руки. Касание вредителя обездвиживает игрока и оставляет в ожидании, что кто-то из мирных его обнаружит и поднимет тревогу. По сигналу тревоги все игроки собираются в определенной локации и пытаются вычислить вредителя, обмениваясь догадками и приводя логические доводы.

Организаторами игры стали мультицентр "Моя территория" в Тобольске и Центр сибирско-татарской культуры в рамках события "Молодежная остановка".

"Площадка мультицентра всегда открыта для предложений и современных форматов образования, творчества и досуга. Мы поддержали поступившую инициативу представителя Центра сибирско-татарской культуры и совместно организовали абсолютно новый формат развлекательно-психологической игры. Получилась хорошо всем известная "Мафия", но в динамике и с дополнительными заданиями", — поделилась руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Культорганизатор Центра сибирско-татарской культуры Салават Аллаяров отметил, что обратная связь участников позволит доработать механику игры. Он также не исключает, что в усовершенствованную версию в будущем смогут сыграть не только студенты, но и школьники Тобольска, пишет "Мегатюмень".