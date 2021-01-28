В детской поликлинике тобольской больницы появилось новое диагностическое оборудование

Фото: Дмитрий Уженцев

Специалисты отделения функциональной диагностики детской поликлиники Областной больницы №3 города Тобольска получили новый электрокардиограф в рамках национального проекта "Здравоохранение". Он дополняет другой подобный аппарат и способен проводить более объемное исследование сердца. Новый кардиограф используется также в стационарных условиях и на выездах в средние учебные заведения.

В рамках медицинских осмотров новое оборудование позволяет охватывать старшеклассников и проводить расширенное исследование за максимально короткое время. Электрокардиограф записывает одновременно 12 показателей сердечного ритма и имеет функцию автоматического анализа данных. С помощью этого аппарата специалист детской поликлиники за три часа может провести ЭКГ до 70 учащимся тобольских школ ежедневно. После чего данные передаются на описание врачу-кардиологу, результаты направляются школьному медику или участковому педиатру, сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО "Областная больница №3".