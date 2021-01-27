Тюменцы смогут оформить жилье по социальному найму только в МФЦ

Список государственных услуг, которые можно получить через центры "Мои Документы" в Тюменской области, пополнился. Теперь через Многофункциональный центр можно подать заявление на предоставление жилья по социальному найму.

Обратиться за получением жилплощади из жилищного фонда Тюменской области могут стоящие на учете нуждающиеся граждане. До этого они должны получить уведомление от Центра государственной жилищной поддержки. Услуга бесплатная. Срок оказания — 38 рабочих дней. В электронном виде подача заявления не предусмотрена.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-800-250-00-72 (звонок бесплатный).