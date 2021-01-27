В Тюмени завершено расследование дела о гибели рабочего

Окончено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего тюменца, который обвиняется по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В мае 2020 года тюменец заключил договор на устройство фундаментного основания под жилой дом с правом привлечения третьих лиц для выполнения работы.

23 июня 2020 года предприниматель, являясь ответственным за безопасное проведение работ, допустил рабочего, не прошедшего обучение и инструктаж по мерам безопасности и не обеспеченного каской, в котлован глубиной более полутора метров, который не был укреплен.

Около 11 часов 30 минут произошло обрушение грунта на рабочего, и он упал на бетонное основание фундамента, получив открытый перелом костей свода и основания черепа. Рабочий скончался.

"Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче в суд", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.