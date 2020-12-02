В Тобольске расследовали дело о гибели рабочего, которого придавило деревом

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тобольске завершено расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего монтажника в причинении смерти по неосторожности коллеге. Трагедия произошла 31 октября 2020 года в районе Южно-Гавриковского месторождения на территории Уватского района.

Монтажник, выполняя дополнительную работу в качестве вальщика леса, при спиливании дерева бензопилой не прекратил работу, видя, что недалеко от него находится его коллега. Дерево упало на мужчину, причинив открытую травму головы. Он скончался на месте, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Монтажнику было предъявлено обвинение по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), вскоре уголовное дело рассмотрит суд.