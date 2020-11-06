В Уватском районе возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего

Фото: СУ СКР по Тюменской области

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности рабочему в Уватском районе. Трагедия произошла 31 октября в районе Южно-Гавриковского месторождения.

По данным следствия, при проведении работ по валке леса рабочий коммерческой организации получил травму в результате падения на него дерева. Мужчина погиб на месте.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает СУ СКР по Тюменской области. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также виновные лица.