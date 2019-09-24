Тюменские сельхозпроизводители получили 44 медали на выставке в УрФО

Продукция тюменских сельхопроизводителей удостоена 23 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград на IX Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа.

Золотом отмечены молочные заводы, сыроварни, производители мясной и рыбной продукции, кондитеры. Среди победителей такие продукты, как "Наринэ" от компании "Золотые луга", большинство сыров, колбасы и мясные полуфабрикаты ишимского, ялутровского мясокомбинатов, фирм "Бизон" и "Абсолют-Агро". Также гости выставки и жюри оценили картофель half cooked очищенный в вакуумной упаковке от "КРиММа", тюменский пломбир с ванильным вкусом, ряженку "Груша-карамель", сало "Пикантное", черную икру, ягодные смеси.

С интересом отнеслось жюри и к научным разработкам тюменцев в сфере АПК. Золотые медали получили исследования в области утилизации отходов зерна, кормовых добавок, разработка селекционно-генетических параметров для скота голштинской породы в условиях Северного Зауралья.

Губернатор Тюменской области Александр Моор: - В Тюменской области за последние пять лет в сельском хозяйстве реализовано крупных инвестпроектов на общую сумму более чем 60 миллиардов рублей. Многие агропредприятия и производители продуктов питания думают о выходе на межрегиональные и зарубежные рынки. С учетом технологического перевооружения, которое прошли наши предприятия, это очень хорошая тенденция. Нам не стыдно предложить свою сельхозпродукцию как российскому, так и зарубежному потребителю.

IX Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа прошла с 17 по 19 сентября в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Выставочная экспозиция Тюменской области была посвящена потенциалу региона в производстве и переработке сельскохозяйственного сырья, научных исследований. Участие в ней приняли около тридцати компаний.