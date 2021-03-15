Полмиллиона рублей выплатят тюменке, у которой муж погиб при работе на высоте

В Тюмени организация выплатит компенсацию женщине, у которой муж погиб в результате несчастного случая на производстве.

Супруг жительницы деревни Ушаково Тюменского района был трудоустроен на должность электрогазосварщика в ООО "Тюменский специализированный застройщик". 12 июня 2019 года по заданию работодателя мужчина выполнял работы на высоте с использованием подъемника под управлением машиниста. При выполнении работ оборвалась люлька от стрелы подъемника и упала на пол цеха вместе с находившимся в ней супругом женщины. В результате несчастного случая мужчина погиб.

В ноябре 2020 года женщина обратилась в суд с иском к ООО "ТСЗ" о взыскании расходов, связанных с погребением, взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд взыскал с ответчика в пользу женщины компенсацию морального вреда в сумме 500 тыс. рублей, расходы на погребение в размере 21 тыс. рублей, а также расходы по оплате услуг представителя в сумме 10 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило.