В Тюменской области расселят 1 900 жителей аварийных домов

На 1 января 2021 года в рамках регионального проекта по сокращению непригодного жилищного фонда расселено 56,08 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это 38% от общего объема жилья, запланированного к расселению по программе. Всего расселено 3 037 граждан, из этого числа в 2020 году расселено 24,12 тысяч квадратных метров, это 1 056 граждан.

В рамках программы на 2019–2023 годы подлежит расселению 147,29 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Это 378 многоквартирных домов, 3 712 жилых помещений, 8 097 граждан.

В целом реализацию федерального проекта "Жилье и городская среда" в регионе планируется завершить в 2023 году, с опережением на 1 год и 8 месяцев.

Согласно новой редакции паспорта федерального проекта, до конца 2021 года необходимо расселить 57,55 тысяч квадратных метров, это 3 200 граждан. На 19 января 2021 расселено 60,21 тысяч квадратных метров аварийного жилья, это 3 049 человек. Всего в 2021 году планируется расселить 36 тысяч квадратных метров (1 900 граждан).