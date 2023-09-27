Около 9 тысяч жильцов аварийных домов расселили за пятилетку в Тюменской области

В Тюменской области за пять лет из аварийного жилья расселено 8 854 человека по региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщает ГУС ТО.

Проект действует с 2019 года, в него включены все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Это 377 многоквартирников общей площадью 145,41 тыс. кв. метров. На момент старта программы в них проживали 9,06 тыс. человек.

Сейчас в рамках программы в регионе расселено 142,38 тыс. кв. метров аварийного жилья (98%). В новые квартиры переехали 8 854 человека. До конца года программа расселения аварийного жилья будет реализована полностью.

Тюменская область - один из трёх регионов УрФО, которые на два года раньше плановых сроков завершают программы расселения. Идёт формирование региональной программы расселения аварийного фонда, выявленного до 1 января 2022 года.