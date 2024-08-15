Свыше 15,6 тысячи тюменцев за пять лет из аварийных домов переехали в новое жилье по госпрограмме

Более 253 тысяч квадратных метров аварийного жилья с 2019 года лет расселено в регионе по всем программам - только по программе переселения из ветхого и аварийного жилья условия проживания улучшили более 15,5 тысяч человек, сообщил губернатор Александр Моор.

"Программу переселения из ветхого и аварийного жилья мы завершили на 1 год и 8 месяцев досрочно, в нее были включены дома, признаны аварийными до 1 января 2017 года. Сейчас идем дальше несмотря на то, что федеральная программа не утверждена. С 2025 года новые программы с федеральным софинансированием по расселению аварийного жилья начнут работу — следующий план расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2022 года. Пока мы продолжаем вести расселение за счет областного бюджета. И также активно используем в Тюмени механизм комплексного развития территорий, который в первую очередь работает на тех территориях, где у нас есть многоквартирные ветхие дома", - рассказал Моор.