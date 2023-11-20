Тюменская область на два года раньше завершит расселение выявленных до 2017 года авариек

В Тюменской области завершается программа по расселению аварийных домов, выявленных до 2017 года - работы планируют закончить уже к концу 2023-го, опережая план почти на два года, сообщает информцентр правительства ТО.

Всего будет расселено 145 000 кв. м жилья, больше 9 000 человек улучшат условия проживания. На сегодня новое жилье уже получили 8 875 человек.

На днях глава Уватского района Вячеслав Елизаров вручил 9 семьям из села Демьянка ключи от квартир в новом трехэтажном доме, каждая — с чистовой отделкой. Всего за 2019-2023 годы в муниципалитете расселили 7 500 кв. м аварийного жилья, жилищные условия улучшили более 290 человек.