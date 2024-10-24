В Тюмени успешно реализуют программы расселения аварийного жилья

Депутаты Тюменской гордумы на очередном заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству рассмотрели вопрос о расселении ветхого и аварийного жилья.

Директор департамента имущественных отношений Тюмени Ольга Федоренко сообщила, что расселение из аварийного жилого фонда в городе идет по нескольким направлениям.

По региональной адресной программе переселения граждан на 2019–2023 годы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" из запланированных 264 многоквартирных домов расселено 254 дома или 6581 человек, на очереди еще 10 домов, в которых в 19 квартирах проживают 32 человека, идут судебные разбирательства.

Параллельно с 2019 по 2025 год проводится региональная программа переселения из домов блокированной застройки. По ней будет отселен 231 дом, на начало октября она выполнена более чем на 84 процента: из 172 домов переселено 1637 человек, ожидают очереди еще 59 домов, в ста квартирах которых проживают 253 человека. С 2018 по 2024 год реализуется муниципальная программа переселения из многоквартирников с улицы Камчатской в рамках комплексного развития территории. Предстоит расселить 81 дом, в том числе 31 за счет застройщика. На начало октября по этой программе 1849 жильцов 69 домов улучшили свои жилищные условия, из оставшихся 12 домов 21 человек выселяется в судебном порядке.

В рамках комплексной застройки территории города расселению подлежат 145 многоквартирных домов. По 17 договорам комплексного развития территории вплоть до 2033 года предстоит расселить и снести 179 многоквартирников и 859 частных домов.

С 2019 по 2023 год в городе снесено 532 многоквартирных дома, за девять месяцев этого года — 76, до конца года должны снести еще 10.

В целом в 2023 году в Тюмени расселено 677 помещений общей площадью 26 тысяч квадратных метров, жилищные условия улучшили 1 459 человек. В 2024 году к расселению запланировано 336 помещений площадью 13 тысяч квадратов, на которых проживают 834 человека. По состоянию на 1 октября расселено 308 жилых помещений, 781 человек улучшил свои жилищные условия.

"В планах расселения аварийного жилищного фонда планируется расселить и снести 208 многоквартирных домов. 99 из этих домов подлежат расселению в рамках региональных программ, 38 - за счет инвесторов-застройщиков в рамках договоров комплексной застройки и комплексного развития территории города. Еще 71 дом - это дома, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года, из них 63 дома планируется включить договор КРТ. 6 домов будут расселены в рамках двух договоров КРТ, которые власти планируют заключить в октябре-ноябре этого года. Два дома планируется расселить за счет регионального бюджета, так как они являются домами со смешанной формой собственности", - подытожила свой доклад спикер.

Депутат Дмитрий Ошурков отметил важность проводимой властями работы и индивидуальный подход к отдельным семьям. В частности, он рассказал про семью с ребенком-инвалидом, интересы и пожелания которой при переселении учли местные власти и при участии депутата нашли для них компромиссное решение.

Председатель гордумы Светлана Иванова, участвовавшая в заседании комиссии, подчеркнула, что расселение аварийного жилого фонда - это сложная работа, в первую очередь из-за того, что связана непосредственно с людьми, с детьми, с ветеранами, с инвалидами. "Львиную долю работы мы уже проделали, но впереди ещё долгий путь, поскольку другие дома тоже начинают стареть", - отметила Светлана Владимировна.

"Депутаты удовлетворительно оценивают проводимую в данном направлении в областном центре работу. Заслушав информацию администрации города, мы убедились, что в городе поступательно закрывается вопрос по переселению наших жителей из аварийного жилья", – резюмировал итоги заседания председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов.