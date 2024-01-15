Более 130 аварийных домов расселили в Тюменской области в 2023 году

В 2023 году в Тюменской области расселено 35,25 тыс. кв. метров аварийного жилья - это 131 дом, в котором проживали 2 172 человека, сообщает Главное управление строительства региона.

При этом 52 дома (6,31 тыс. кв. м) расселены по региональной адресной программе переселени граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019-2023 годы, 35 домов (3,97 тыс. кв. м) - по программе переселение граждан из жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017, многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 по причинам, не связанным с физическим износом в процессе эксплуатации на 2019-2025 годы.

12 домов (5,10 тыс. кв. м) расселили по госпрограмме "Развитие жилищного строительства" вне принятых региональных программ, 25 домов (18,32 тыс. кв. м) - по договорам о развитии застроенных территорий, о комплексном развитии территорий жилой застройки, еще 7 (1,55 тыс. кв. м) - благодаря мероприятиям органов местного самоуправления.

Сейчас в регионе формируется новая программа расселения, в которую войдут дома, признанные аварийными до 1 января 2022 года.