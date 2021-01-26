Волонтерство – важнейший элемент депутатской деятельности, считает Дмитрий Осипов

Об участии депутатов в добровольческом движении и помощи, которую они оказывают землякам, рассказал руководитель фракции политической партии "Единая Россия" в Тюменской городской думе.

– Дмитрий Александрович, вы смогли бы одним словом охарактеризовать 2020 год?

– Пожалуй, нет. В прошлом году случилась масса событий: и грандиозный праздник 75-летия Великой Победы, и всенародное обсуждение поправок в Конституцию, и пандемия коронавирусной инфекции, оказавшая влияние на весь мир. Не представляю, как можно описать все это одним словом. Если найдется человек, который сумеет подобрать столь емкое определение, я непременно захочу с ним познакомиться.

– Вы затронули тему непростой эпидемиологической (и как следствие – экономической) ситуации. У вас нет ощущения, что как прежде уже не будет? Что мы перешагнули какой-то рубеж и будем жить по-другому?

– Человек под влиянием непростых обстоятельств начинает двигаться активнее. Как правило, меняться нас чаще всего заставляют внешние мотиваторы, нежели внутренние. Конечно, новые условия, в которых мы оказались, заставили нас жить несколько иначе, начиная с банального ношения маски и заканчивая другими, гораздо более серьезными последствиями: необходимостью развития экономики, сохранения здоровья граждан… Трудные времена обостряют многие вещи – как хорошие, так и не очень. Многие тюменцы, сплотившись, начали помогать друг другу, и, глядя на это, возникает уверенность, что у нас есть будущее. Каким оно будет – прежним или нет – сложно сказать, это понятие довольно абстрактное.

– Изменения коснулись и работы городской думы, в частности, процесса цифровизации. Можно ли сказать, что ускоренному внедрению современных технологий мы обязаны объявленной пандемии?

– По сути, так и есть, хотя внедрять цифровые технологии в Тюменской городской Думе мы начали раньше. Пандемия явилась лишь катализатором этих процессов: путь, на который в обычных обстоятельствах у нас ушло бы несколько лет, под воздействием опять же внешнего мотиватора в виде неблагоприятной обстановки мы проходим гораздо быстрее.

Я всегда старался внедрять технологии в свою работу и повседневную жизнь, но достаточно широким спектром возможностей не пользовался. Думаю, то же самое можно сказать о большинстве людей. Попав в непростую ситуацию, мы выяснили, что эти механизмы очень удобны, они экономят массу времени и ресурсов. Однако все хорошо в меру. Неспроста Экзюпери говорил, что единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения. Об этом нам всегда нужно помнить. В пандемию мы ощутили это на себе в полной мере.

– По профессии вы юрист. Сложно ли было организовать дистанционную работу представительного органа местного самоуправления с соблюдением всех требований законодательства?

– Мы всесторонне изучили действующее законодательство и имеющийся опыт других муниципалитетов, проконсультировались со специалистами надзорного органа. Нашей целью было не внедрение технологий ради самих технологий, а обеспечение вариативности в работе думы. Наш город должен так же динамично развиваться, для этого депутатам необходимо оперативно принимать решения, направленные на регулирование важнейших процессов жизнедеятельности. Именно такие технические условия мы и создаем.

– И все же многие мероприятия требуют личного присутствия депутата в округе. На чем сосредоточили свои усилия единороссы?

– На реализации наказов жителей. Принимая решения, мы исходим из интересов конкретного человека, и от качества этих решений зависит реакция горожан. Тюменцам должно быть комфортно жить в своем городе, они должны иметь возможность привести ребятишек в школу или детский сад, провести время в парке, прийти на работу отдохнувшими, полными сил и придать тем самым дополнительный импульс городской экономике. В противном случае у нас не будет экономических предпосылок для развития, а значит, мы не сможем реализовывать проекты, которые сегодня делаем десятками. Вспомните, что в Тюмени в прошлом году благоустроили более 50 дворов, а это, по сути, новое качество жизни горожан, которые живут в этих многоэтажках. Мы продолжили развивать общественные пространства: в городе появились четыре озелененных территории и крупный мемориальный комплекс в сквере Якова Неумоева. Строительство современных дорог, новые развязки, развитая сеть общественного транспорта – все эти вопросы находились в зоне пристального внимания депутатского корпуса.

Реализация национальных проектов – тоже один из наших приоритетов, и единороссы внимательно следят за развитием этих направлений. В 2020 году в рамках нацпроекта "Демография" в Тюмени построили пять детских садов (в ближайшее время после капитального ремонта откроем еще два), в рамках нацпроекта "Образование" – две школы. В 2021-м появятся четыре новых дошкольных учреждения и одно будет отремонтировано. Распахнут свои двери для юных тюменцев две новые школы. Все эти шаги направлены в первую очередь на создание комфортных условий для проживания граждан.

– Депутаты городской думы присоединились к волонтерскому движению, которое набрало силу в пандемию. Что вы думаете о феномене добровольчества?

– Это лучшее свидетельство благородства тюменцев. Как только объявили пандемию и ввели ограничительные меры, 19 марта на базе регионального отделения партии был создан совместный волонтерский центр "Единой России" и Общероссийского народного фронта. В волонтерском движении на сегодняшний день задействованы порядка 1750 добровольцев, в числе которых и депутаты Тюменской городской думы. Более 4 тыс. 500 обращений за этот период было решено положительно: так, депутат Алексей Рагозин приобрел на свои средства и передал областной инфекционной больнице три аппарата ИВЛ, Андрей Лазарев обеспечил средствами связи сотрудников поликлиники № 1. Депутаты подарили порядка 150 ноутбуков для школьников из многодетных и малообеспеченных семей. В рамках акции "Телефоны – фронтовикам" 98 участников Великой Отечественной войны обеспечены гаджетами с бесплатной безлимитной связью. А представьте, сколько добрых дел не попадают на страницы газет, телеэкраны и в интернет? Сотни, тысячи! И работы предстоит еще много.

– Практика поддержки нуждающихся тюменцев продолжится в 2021 году?

– Мы рассматриваем волонтерскую работу как важнейший элемент депутатской деятельности, потому что огромное число людей нуждается в помощи. А значит, она будет оказана. Если горожане хотят влиться в ряды добровольцев, они могут обратиться в отделения партии "Единая Россия" или к депутатам городской думы и включиться в эту работу.

Самая важная дата уходящего года – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Все сложности мы обязательно преодолеем и сплотимся еще сильнее, как это сделали в свое время наши деды. Нас должны мотивировать героизм и мужество, благодаря которым был спасен мир. Важно, чтобы каждый из нас подходил к любому делу ответственно и внимательно, помнил о том, что мирное небо над головой и возможность созидать есть благодаря тому, что кто-то 75 лет назад положил на алтарь Победы свои мечты, желания, молодость, а миллионы людей – и свою жизнь. Как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, народ, не знающий своей истории, не имеет будущего. Я верю, что будущее у нас есть.

Материал подготовлен информационно-аналитическим отделом Тюменской городской Думы