В центре амбулаторной онкопомощи прошли химиотерапию более 500 пациентов

В 2020 году в дневном стационаре центра амбулаторной онкологической помощи было проведено 1 323 сеанса химиотерапии 536 пациентам с установленным диагнозом.

Центр амбулаторной онкологической помощи был открыт в ноябре 2019 года на базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра. Специалисты центра осуществляют раннюю диагностику онкологических заболеваний, проводят комплексное динамическое обследование и лечение пациентов с уже установленным диагнозом "рак".

В 2020 году в центре амбулаторной онкопомощи прошли обследование 4346 пациентов, направленных врачами из поликлиник города, а также профильными специалистами Многопрофильного консультативно-диагностического центра.

Злокачественные новообразования были выявлены в 56% случаев. 30% всех злокачественных новообразований, которые были диагностированы у пациентов центра, составляют опухоли желудочно-кишечного тракта. Опухоли легких, бронхов и органов средостения составляют 22,5%. Опухоли эндокринной системы — 18,6 %. Всего в 2020 году пациентам ЦАОП было проведено 810 эндоскопических и 4257 ультразвуковых исследований, 1456 КТ-исследований, а также 21351 лабораторное исследование.

На базе ЦАОП функционирует 8 коек дневного стационара.

Число химиопрепаратов, используемых при лечении пациентов, за прошлый год выросло с 6 до 8, а количество схем лекарственного противоопухолевого лечения было увеличено с 5 до 11.

В 2021 году в центре планируется использование 6 новых препаратов, которые доказали свою эффективность при лечении распространенных и метастатических форм злокачественных новообразований и лимфом. Также в планах увеличение количества схем лечения злокачественных новообразований до 16.

В этом году в центре намерены провести 2 200 сеансов химиотерапии 800 пациентам.