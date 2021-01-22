В Тюменской области при проверке автобусов нашли полторы сотни нарушений

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области проверили около 700 автобусов в ходе специального мероприятия.

Сотрудники ГИБДД выявили 159 нарушений ПДД водителями автобусов, нарушителем оказался каждый пятый водитель. Также было проверено 69 школьных автобусов, выявлено 8 нарушений ПДД.

"Административное производство за нарушения в организации пассажирских перевозок возбуждено в отношении 49 должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", — сообщили в ГИБДД.

Так, в Заводоуковске автоинспекторы остановили автобус, которым управлял механик предприятия, не имеющий водительского удостоверения категории "Д", необходимой, чтобы сесть за руль автобуса.

В 17 автобусах сотрудники ГИБДД нашли нарушения в работе тахографов, 2 водителя автобусов выехали на линию без прохождения медицинского контроля, 6 водителей – без прохождения технического контроля автобусов. В 27 автобусах автоинспекторы выявили различные технические неисправности.