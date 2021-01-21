Тюменских школьников посвятили в кадеты Росгвардии

09:21 21 января 2021
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Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии по Тюменской области

Офицеры территориального управления ведомства в торжественной обстановке посвятили в кадеты Росгвардии еще 30 юных тюменцев. Учащиеся пятых классов городской гимназии № 16 пополнили ряды воспитанников профильной специализированной группы Росгвардии детского морского центра "Алый парус".

Ребята приняли клятвенные обязательства и поздравления от наставников, руководства учебного заведения, старших товарищей, а также возложили цветы к Вечному огню на площади Памяти.

Кадет ждет специализированная программа с изучением основ военного дела, совершенствованием физической, огневой и строевой подготовки, а также участие в различных ведомственных акциях, мероприятиях военно-патриотической направленности и других социально-значимых проектах.

Первые кадеты Росгвардии приняли торжественные обязательства в ноябре 2019 года. За это время у ребят за плечами десятки мероприятий, спортивных соревнований, эстафет, уроков мужества и мастер-классов, которые для них организовали военнослужащие и сотрудники Росгвардии. Также реализованы совместные военно-патриотические проекты и в будущем молодые тюменцы  планируют поступать в вузы ведомства, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Теги: Росгвардия , школьники
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