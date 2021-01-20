В Тюмени задержали 16-летнего студента колледжа, подозреваемого в угоне

13:05 20 января 2021
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Сегодня ночью сотрудники ГИБДД задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в угоне автомобиля "Жигули".

На улице Мельникайте машина не остановились по требованию автоинспекторов.

"Водитель резко развернулся, попытался скрыться, через несколько десятков метров выехал на встречную полосу, где задел автомобиль KIA, затем бросил машину и побежал в лесной массив", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Полицейские догнали автомобилиста, им оказался 16-летний учащийся одного из тюменских колледжей. Права управления транспортом подросток не имеет, документов на машину у него также не оказалось. Тюменец рассказал, что взял чужую машину на улице Республики, чтобы прокатиться по городу. Подросток доставлен в отдел полиции.

"Один молодой человек,  подозреваемый в угоне автомобиля в этом году уже погиб в ДТП в Тюмени.  На улице Щербакова  ночью 12 января 23-летний тюменец, угнавший "Ладу",  въехал на ней в опору освещения, на следующий день он скончался в больнице от тяжелых повреждений, — рассказали в ГИБДД.

Теги: подростки , угон
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