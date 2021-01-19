Центр помощи нуждающимся создают в Тюменской городской думе

13:01 19 января 2021
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Волонтерский центр помощи нуждающимся создают депутаты Тюменской городской думы. Инициативу руководителя фракции "Единая Россия" в ТГД Дмитрия Осипова поддержал председатель гордумы Евгений Заболотный.

В своем обращении Дмитрий Осипов отметил, что центр позволит систематизировать добровольческую работу, повысить ее эффективность и расширить круг волонтеров.

"В сегодняшних условиях волонтерство — один из основных приоритетов депутатской деятельности", — подчеркнул он. 

Руководитель фракции напомнил,  что 2020 году депутаты занимались обеспечением многодетных и малообеспеченных семей Тюмени компьютерной техникой для дистанционного обучения, приобретали аппараты ИВЛ для инфекционной больницы, оказали помощь в строительстве дороги к дому ветерана Великой Отечественной войны.

Евгений Заболотный поддержал идею и отметил, что центр будет координировать деятельность депутатов-волонтеров. "Добровольческая работа направлена адресно тем тюменцам, которые нуждаются в помощи, - отметил председатель городской думы. — Объединение усилий позволит анализировать информацию о необходимой горожанам поддержке, а также оперативно ее оказывать, распределяя силы и возможности депутатов".

Теги: Тюменская городская дума
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