В МСЧ "Нефтяник" пациенту восстановили лицевой скелет

Фото: Мария Стринадкина

В МСЧ "Нефтяник" в Тюмени прошла показательная операция по реконструкции лица пациента из собственного биоматериала. Хирургическое вмешательство выполнил главный нейрохирург Северо-Западного федерального округа России, профессор Дмитрий Гуляев совместно с тюменскими нейрохирургами и челюстно-лицевым хирургом Ксенией Вороновой из института имени Алмазова.

В ходе хирургического вмешательства с участием нейрохирурга МСЧ "Нефтяник" Юрия Геркула сложная реконструкция послеоперационного дефекта из собственного лоскута свода черепа пациента прошла успешно. Операция проводилась пациенту, у которого опухоль в области глаза разрушила лицевые кости, а само новообразование прорастало к основанию черепа. Такая локализация опухоли крайне редка и основная проблема в том, чтобы после ее удаления выполнить полноценную реконструкцию лицевого скелета.

Показательная технически-сложная операция транслировалась медицинскому сообществу, чтобы хирурги из разных городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Ханты-Мансийска и других — смогли в рамках мастер-класса познакомиться с ювелирной методикой устранения челюстно-лицевой дефекта с применением костного лоскута из свода собственного черепа пациента. Хирурги остались довольны результатом операции, пациент чувствует себя хорошо.

Профессор Дмитрий Гуляев отметил, что операция редкая и достаточно сложная в плане обучения.

"Главное, что мы наглядно демонстрируем в ходе трансляции - это набор технологий, начиная от формирования доступа и до забора импланта для реконструкции, которые коллеги могут взять на вооружение и использовать при более простых патологиях", - подчеркнул Дмитрий Александрович.