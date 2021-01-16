Включение белка в рацион питания поможет пожилым тюменцам сохранить силы

У людей пенсионного возраста снижается физическая активность, однако сохраняется потребность в белке. Он участвует в регенерации изношенных, отживающих клеток, в наращивании мышечной массы, позволяя сохранить физическую силу. Поэтому тюменские врачи рекомендуют обязательно включать в рацион пожилых людей продукты с высоким содержанием белка.

Как рассказала помощник врача по общей гигиене Венера Фомина, из животных белков предпочтение следует отдать белкам рыбы и молока. Рыба наиболее полезна речная (судак, щука, карп), из морских – тресковые сорта. Ее достаточно употреблять до 75 граммов в сутки.

"Рекомендуется съедать 2–3 яйца в неделю, лучше всмятку, в виде омлета, в составе других блюд", - отмечает медик.

Мясо и рыба также являются источником мочевой кислоты, которая способствует развитию мочекислого диатеза и подагры. Эти соединения при варке мяса, птицы или рыбы переходят в бульоны, поэтому нежелательно кормить пожилых людей концентрированными бульонами. Избыток мяса в рационе может привести к повышению холестерина.

Растительные белки должны составлять 50% белковой доли рациона. Это главным образом зерновые культуры и бобовые. Лучше в качестве гарнира использовать зеленый горошек, стручковую фасоль, но в небольших количествах. Из зерновых самые полезные – гречневая и овсяная крупы. При их приготовлении можно добавлять молоко. При хорошей переносимости в рацион можно включить пшенную, перловую каши. Рис желательно ограничить, манную кашу - в условиях щадящей диеты, пишет "Мегатюмень".

В пожилом возрасте питание должно быть регулярным: 4-5 раз в день. Нельзя допускать длительных перерывов между приемами и обильного приема пищи. На ночь рекомендуется употребление кисломолочных продуктов и фруктов.