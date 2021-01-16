Новые особо охраняемые территории сформируют в Тюменской области

В Тюменской области планируется сформировать 30 новых особо охраняемых территорий. На сегодняшний день в регионе организована 101 особо охраняемая территория – 99 регионального значения, две - федерального.

Глава комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева сообщила, что задачи по формированию новых особо охраняемых территорий были определены еще в 2014 году по постановлению правительства региона. Реализовать их чрезвычайно важно, ведь именно в этих зонах обеспечено сохранение уникальных видов животных, растений, водных объектов, исторических мест.

Отметим, первые шесть особо охраняемых территорий в Тюменской области зарегистрированы в 1963 году. В среднем по стране регион имеет довольно низкие показатели в этом направлении. По словам Инны Лосевой, среднее число, которое берется от общей площади субъекта – 12%. В Тюменской области пока чуть более 5 %", пишет ИА "Тюменская линия".