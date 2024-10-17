400 кг шишек собрали на семена в Заводоуковском лесничестве

Коллективы департамента лесного комплекса, Тюменской авиабазы и Тюменьлеса открыли сезон заготовки семян акцией по сбору шишек в Заводоуковском лесничестве, где растут особенные сосны.

В акции приняли участие 60 сотрудников. За несколько часов работы собрано около 400 килограммов шишек, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Собранные семена для будущего восстановления утраченных лесных насаждений не простые, а с улучшенными наследственными свойствами.

На заложенном еще в 2001 - 2008 годах в Заводоуковском лесничестве участке площадью в 15 гектаров сейчас произрастает более 1,5 тысячи отборных сосен, которые каждый сезон обеспечивают лесную отрасль качественным семенным материалом, отмечают в деплеса.

"Всего в осенне-зимнем сезоне 2024 - 2025 годов планируется заготовить 404,8 кг семян. В том числе 13 кг семян с улучшенными наследственными свойствами. Для этого предстоит собрать с заводоуковского лесосеменного участка более 1,6 т шишки. Эту ответственную миссию выполняют специалисты Тюменской авиабазы", - рассказали в профильном департаменте.