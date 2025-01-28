В Абатском районе весной начнут борьбу с пожирающим леса непарным шелкопрядом

В Абатском районе в мае – июне, в зависимости от погоды, свыше 2,7 тысячи гектаров леса обработают против непарного шелкопряда, сообщает деплеса ТО.

Обработка будет проведена наземным способом безопасным для окружающей среды биологическим препаратом. За месяц до начала работ лесопатологи обследуют поражённый участок леса для уточнения численности популяции шелкопряда и площади его распространения после зимовки.По итогам обследования примут решение о необходимости проведения работ по ликвидации вредителя в запланированных насаждениях.

Непарный шелкопряд повреждает 300 лиственных пород деревьев. Предпочитает берёзу, дуб, тополь, липу, иву, осину. Из плодовых — яблоню, грушу, сливу. В России насекомое живет почти повсеместно. Данный вид вредителя не наносит лесу смертельные повреждения, однако при вспышке массового размножения способен причинить заметный урон, поясняют в деплеса.