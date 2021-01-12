Тюменские автоинспекторы выявили более 6 тысяч нарушений при перевозке детей

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Во всех городах и районах Тюменской области с сегодняшнего дня сотрудники ГИБДД несут службу у детских образовательных учреждений в утреннее время, когда родители везут детей в детские сады. Автоинспекторы контролируют соблюдение правил перевозки детей и предоставление преимущества пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах.

В 2020 году автоинспекторы в Тюменской области привлекли к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей 6791 водителя.

"Мы напоминаем родителям и водителям, что необходимо перевозить детей в удерживающих устройствах и пропускать школьников на пешеходных переходах, — отметил руководитель Госавтоинспекции региона Александр Селюнин. —Учитываем человеческий фактор, понимая, что некоторые участники дорожного движения расслабились за время каникул и не всегда соблюдают правила безопасности на дорогах. По отношению к детям это особенно недопустимо. Поэтому предупреждаем и привлекаем нарушителей к административной ответственности".