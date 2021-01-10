Областной родительский форум пройдет в Тюмени в январе

III Областной родительский онлайн-форум "Подростки, родители, Rock’n’Roll" пройдет в Тюмени 21-23 января. Каждый участник форума сможет получить ответы на актуальные вопросы, касающиеся физиологических, психологических изменений подросткового возраста, трудностей в отношениях с детьми.

Участников форума ждут три дня лекций, прямых эфиров, диалоговых площадок, мастер-классов с ведущими региональными экспертами в области охраны детского здоровья, практикующими психологами, лидерами общественного мнения.

Как отмечает директор "Регионального центра "Семья" Елена Перминова, сознание родителей изменилось: они готовы принимать и консультации специалистов, и воспринимать мнение экспертов, но не с точки зрения учителя, наставника, а в качестве партнера, в формате диалога.

"Наши специалисты помогают мамам и папам найти общий язык в общении с детьми, стать еще лучше, дают информацию для саморазвития. Родителей учат быть гибкими, толерантными и готовыми в любой ситуации прийти на помощь к своим детям", - добавила эксперт.

Отметим, родительский форум проводится в Тюменской области уже третий год подряд, в 2018 году его участниками стало около 1300 родителей, в 2019 году - уже 2000. В этом году, благодаря онлайн-формату, организаторы планируют увидеть около 15000 ответственных родителей, готовых общаться с экспертами, пишет "АиФ - Западная Сибирь".