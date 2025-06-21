Тюменская молодежь может поехать на Всероссийский форум "Территория БезОпасности"

6 сентября в Круглогодичном молодежном образовательном центре Росмолодежи в Ленинградской области стартует форум "Территория БезОпасности". Он будет посвящен вопросам профилактики и борьбы с информационными войнами. Подать заявку можно до 6 июля на платформе ФГАИС "Молодежь России".

На форуме встретятся медиаспециалисты, курсанты военных училищ, студенты военных и правоохранительных специальностей, специалисты по работе с молодежью, наставники и участники патриотических центров, дети военнослужащих старше 14 лет, молодые люди из исторических регионов и рабочая молодежь. Они обменяются опытом через решение кейсов, практические занятия и обсуждения, найдут единомышленников и новые знакомства.

Участники смогут выбрать одну из шести образовательных площадок:

— Цифровая гигиена. Молодые родители, сотрудники подростково-молодежных центров, воспитатели и наставники, педагоги, участники родительских комитетов, студенты педагогических, психологических и социальных направлений соберутся вместе. Они обсудят, как защитить детей в цифровом мире и помочь им безопасно пользоваться интернетом.

— Ценность защиты Родины. Подойдет для сотрудников Центров "Авангард" и специалистов в области патриотического воспитания, организаторов молодежных мероприятий, преподавателей ОБЖ, студентов педагогических и военных вузов, участников военно-патриотических объединений. Участники узнают о современных методах работы с молодежью и формирования у нее чувства патриотизма.

— Современные медиа. Площадка будет интересна для блогеров, журналистов, медиапродюсеров, авторов пабликов и медиапроектов, активистов медиацентров и студенческих редакций, студентов журналистики, медиакоммуникаций и PR. Участники узнают о рисках в цифровой среде и методах защиты от кибератак. Они обсудят современные инструменты формирования общественного мнения, механизмы влияния и способы их использования во благо.

— Киберграмотность на высокотехнологичных предприятиях. Участие примут молодые специалисты заводов, фабрик, IT и высокотехнологичных отраслей, сотрудники служб безопасности и охраны труда, наставники, профсоюзная молодежь, кадровые сотрудники, студенты технических, IT- и инженерных направлений. Они узнают, как выявить цифровые угрозы и защитить от них свои предприятия, личные данные и окружающих.

— Дети Героев. Здесь соберутся подростки из семей военнослужащих, школьники, активисты "Движения Первых", молодежь с новых территорий, студенты гуманитарных и творческих направлений, участники патриотических объединений и другие. Они поделятся своими историями о родных, которыми гордятся, и узнаю о возможностях для реализации на общественном, медийном и культурном уровнях.

— Военно-политическая грамотность. Место, где встретятся курсанты и кадеты, наставники и педагоги по воспитательной работе, активисты военно-патриотических объединений, студенты военных и гуманитарных вузов, участники "ЮНАРМИИ" и школьных патриотических отрядов Вместе они научатся четко и убедительно излагать свои мысли, доступно объяснять сложные вещи и эффективно убеждать окружающих.

На Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория БезОпасности" также состоится конкурс Росмолодежь.Гранты. Любой участник от 14 до 35 лет может представить свою идею и получить до 1,5 миллиона рублей на ее реализацию, - сообщает Мегатюмень.

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