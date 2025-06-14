Тюменские IT-специалисты могут отправиться на форум "Область Будущего"

2 сентября в Липецкой области стартует Всероссийский молодежный образовательный форум "Область будущего" платформы Росмолодежь.Форумы. Это событие для тех, кто увлекается IT. Подать заявку можно на сайте ФГАИС "Молодежь России".

"Область Будущего" соберет 400 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, увлеченных IT-технологиями и стремящихся к развитию в этой области. Мероприятие пройдет в формате двух тематических смен:

— "IT-ГОРОД" (со 2 по 6 сентября) — для молодых людей, увлеченных программированием и созданием приложений, специалистов по Data Science, дата-инженеров и аналитиков, разработчиков на Python и Java, представителей киберспортивных команд и дисциплин, а также экспертов по кибербезопасности и начинающих разработчиков социально значимых IT-инструментов. Заявки принимают до 2 июля.

— "IT-ИСКУССТВО" (с 9 по 13 сентября) — для художников цифрового искусства, дизайнеров виртуальных миров, VR/AR-специалистов, веб-дизайнеров, графических и моушн-дизайнеров, а также геймдизайнеров. Прием заявок открыт до 9 июля.

В каждой смене есть специальный трек для участников от 14 до 17 лет из Движения Первых, которые хотят развивать свои IT-навыки. В смене "IT-ГОРОД" это "Первые в IT-ГОРОДЕ". А в смене "IT-ИСКУССТВО" — "Первые в IT-ИСКУССТВЕ".

— Форум "Область будущего" оставил у меня массу позитивных впечатлений. Эксперты делились секретами успешной командной работы над проектами. Мы решали кейсы и обменивались опытом. Особенно понравились мероприятия, посвященные разработке нейросетей. Я настоятельно рекомендую тюменцам посетить форум "Область будущего". Он не только подарит яркие эмоции, но и поможет освоить новые навыки в IT и графическом дизайне, которые будут полезны в дальнейшем, — рассказал Павел Лавренюк, участник форума "Область будущего" в 2024 году.

В ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Область будущего" состоится конкурс Росмолодежь.Гранты. Любой желающий от 14 до 35 лет может предложить свою идею и получить до 1,5 миллиона рублей на ее воплощение, - сообщает Мегатюмень.