Тюменцы могут поехать на форум "Ладога"

31 августа в Ленинградской области стартует образовательный форум "Ладога". Там молодые люди смогут развить свои навыки, найти единомышленников и стать частью активного сообщества. Вместе они внесут вклад в развитие страны, сохраняя и укрепляя ценности и традиции народов России. Подать заявку можно до 30 июня на платформе ФГАИС "Молодежь России".

Принять участие могут граждане России от 14 до 35 лет. На форуме встретятся молодые преподаватели, студенты педагогических вузов, школьники, медиаспециалисты, поисковики, историки, краеведы, сотрудники учреждений культуры, молодые семьи и другие, - сообщает КП-Тюмень.

Участники соберутся, чтобы вместе создавать, сохранять и передавать ценности и культуру. В этом году форум включает шесть направлений:

— "Код сообщества". Предназначен для представителей молодежных советов при местном представительном органе власти, сотрудников подростковых клубов, членов родительских комитетов, а также жителей муниципалитетов, заинтересованных в общественной активности и других.

— "Код Правды". Место для блогеров, контент-креаторов, SMM-менеджеров, PR-специалистов, маркетологов, таргетологов, копирайтеров, дизайнеров, бренд-менеджеров, музыкантов и творческой молодежи, интересующейся медиасредой. Здесь можно прокачать свои навыки в ведении блога, создании видео, улучшении визуала и текстов. Участники проанализируют свои соцсети, узнают, как усилить личный стиль и не теряться в информационном потоке.

— "Код Памяти". Для школьников, участников "Движения первых" от 14 до 17 лет, а также проекта "Хранители истории", студентов-историков и преподавателей, поисковиков, краеведов и музейных активистов. Вместе они создадут квест по боевому маршруту, научатся работать с архивами, находить героев и рассказывать о них современно.

— "Духовный код". Будет интересно молодежи, ориентированной на духовные ценности, молодым супругам, блогерам и медиаспециалистам, которые хотят с помощью контента транслировать важность института семьи. Участники проведут опросы, попробуют себя в роли ведущих семинаров, создадут медиаконтент и материалы для семейных блогов и мероприятий.

— "Код воспитания". Площадка для преподавателей, специалистов дополнительного образования, координаторов "Движения Первых", студентов педагогических вузов, председателей родительских комитетов и молодых родителей. Здесь они обсудят, как построить доверительные отношения, чем заменить гаджеты и как говорить о важном без нравоучений.

— "Код Подвига". Направление соберет "Волонтеров Победы", молодых библиотекарей, музейных сотрудников, представителей военно-патриотических клубов, людей, интересующиеся историей и патриотизмом, специалистов центров досуга для детей и молодежи, студентов исторических факультетов, а также преподавателей истории из школ, колледжей и вузов.

— Форум "Ладога" оказался замечательным местом для тех, кто интересуется творчеством. Я получил ценные знания на лекциях и мастер-классах. Это была та информация, которой мне не хватало. Также я смог глубже понять русскую культуру и познакомиться с интересными людьми из разных уголков нашей страны, — рассказал Ильгиз Мамиков, участник форума "Ладога" в 2024 году.

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