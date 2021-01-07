В тюменском зоопарке – пополнение

Новые обитатели поселились в тюменском частном зоопарке, расположенном на 2 км Ялуторовского тракта. Например, весной у пары верблюдов родился малыш. И это не единственный новорожденный в зверином "общежитии".

Как рассказали в зоопарке, посетителей здесь ждут с 11:00 до 18:00, без выходных, даже в праздничные дни. Посмотреть есть на что: в числе обитателей - птицы, змеи, хищные звери, копытные животные, членистоногие, рептилии, приматы, пресмыкающиеся и грызуны.

2020 год выдался для питомцев непростым. В связи с пандемией зоопарк был закрыт на несколько месяцев. Посетителей не было, как и выручки от продажи билетов. Владельцы столкнулись с тем, что покупать корм для животных было не на что. В тот момент на призыв о помощи откликнулись неравнодушные тюменцы, благодаря чему всех питомцев удалось сохранить. Продуктовые наборы и корма горожане продолжают привозить до сих пор.

При посещении зоопарка тюменцы могут захватить с собой живую елку. Ее хвою с удовольствием сжуют копытные, а часть колючих иголок пойдет на подстилку, пишет "Тюменская область сегодня".