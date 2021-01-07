В Тобольске травматологи используют новые методы лечения плечевых суставов

Врачи Областной больницы №3 в Тобольске внедряют в практику новые технологии лечения при повреждениях плечевых суставов. Для этого травматологи освоили восстановление сухожильно-связочного аппарата с минимальным количеством разрезов при помощи современной артроскопической технологии.

Как сообщили в пресс-службе Областной больницы №3, с болями в плечевом суставе часто обращаются спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни, а также пациенты в возрасте. Теперь необходимую медицинскую помощь им могут оказывать в Тобольске.

Ведущий специалист Московской центральной городской больницы Антон Семёнов провёл для тобольских врачей обучающий осмотр трёх пациентов с болями в области плечевого сустава. Он акцентировал внимание коллег на проведении специальных клинических проб для выявления повреждений конкретных сухожилий, связок и мышц, а также выполнил две показательные операции.

Артроскопия плечевого сустава показана в тех случаях, когда повреждены связки, мышцы и сухожилия. Операция позволяет выявить очаги повреждений и сшить разрывы сухожилий, отвечающих за движения в плечевом суставе, а также устранить нестабильность плеча после вывихов.

"В ходе малоинвазивной операции можно устранить все повреждения, в отличие от открытой операции. Она способствует восстановлению функций сустава и купированию боли. При этом окружающие здоровые ткани остаются не повреждёнными", — прокомментировал заведующий травматологическим отделением Областной больницы №3 Алексей Гринь.