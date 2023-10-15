Оперативное лечение тяжелых травм проводят в Тобольске

Травматологи тобольской Областной больницы № 3 успешно освоили операции при разрыве передней крестообразной связки. Чаще всего разрыв врачи наблюдают у молодых людей, ведущих активный образ жизни. Травму относят к спортивным, из разряда самых тяжелых. Она занимает второе место по распространенности после травм мениска.

Повреждение сопровождается щелчком в колене, появляется слабость и нестабильность в коленном суставе и невозможностью продолжать физическую активность. Затем появляется отек и становится трудно сгибать и разгибать ногу в суставе. Оперативное лечение позволяет восстановить связочную поверхность путем трансплантации из собственной связки пациента или сухожилий различных групп мышц, сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ № 3 (г. Тобольск).

15 таких вмешательств провели травматологи ОБ № 3 Марат Губайдулин и Артем Рустамов. – Все манипуляции на суставе мы производим малоинвазивно – через несколько проколов и под контролем видеоартроскопа, что значительно уменьшает травматичность и позволяет пациенту быстрее восстановиться. После операции пациент наблюдается в стационаре несколько дней. При своевременном обращении за медицинской помощью функции сустава полностью восстанавливаются, занятия спортом можно начинать уже через три месяца, – рассказал заведующий травматологическим отделением ОБ №3 Марат Губайдулин.