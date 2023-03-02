Тюменские врачи-онкологи провели уникальную операцию на почках

Врачи-онкологи медсанчасти "Нефтяник" провели лапароскопическое удаление правой почки с резекцией нижней полой вены в сочетании с протезированием единственной левой почечной вены в связи с прорастанием забрюшинной опухолью, подобные операции проводятся в единичных крупных федеральных центрах и далеко не во всех клиниках в стране и мира, а протезирование единственной оставшейся почечной вены при подобной операции вообще уникальный случай, сообщает пресс-служба МСЧ.

Пациент 54-х лет обратился в Областной урологический центр медсанчасти

"Нефтяник" с опухолью правой почки осложнённый опухолевым тромбозом нижней полой вены. Длина тромба составляла порядка 5-6 сантиметров, который флотировал в нижней полой вене и мог привести к трагедии. При до обследовании у пациента был диагностирован конгломерат забрюшинных лимфатических улов до 6-7 см в диаметре. Предстояла объёмная, но вполне стандартная операция при подобном диагнозе: удалить пораженную опухолью правую почку с резекцией нижней полой вены и удаление забрюшинных лимфатических узлов.

Урологи-онкологи Гайк Петросян, Александр Купчин и Вячеслав Собенин провели лапароскопическую операцию в несколько этапов. Сначала удалили поражённую опухолью почку с резекцией нижней полой вены, следующим этапом необходимо было удалить лимфоузлы, а это вызвало большие технические трудности в связи с размерами и расположением вдоль магистральных кровеносных сосудов. При операции выяснилось, что лимфоузлы с метастазами прорастают в единственную оставшуюся почечную вену, оставлять ее было нельзя, а удаление привело б к нарушению функции органа. Онкологи совместно с сосудистым хирургом за 6 часов заменили пораженную вену протезной и восстановили отток крови без нарушения функции почки.

Пациент после операции чувствует себя хорошо и в стандартные сроки был выписан домой, сообщает пресс-служба МСЧ.