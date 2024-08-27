Подростку с больным сердцем спасли жизнь в Тюмени

14:30 27 августа 2024
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Опытные кардиохирурги Областной клинической больницы №1 провели 13-летнему Артему, страдающему тяжелым и редким заболеванием сердца, провели сложнейшую операцию. Сегодня мальчик чувствует себя хорошо, его выписали из стационара, сообщает депздрав ТО.

"Была выполнена очень редкая операция — полное удаление митрального клапана и замена его искусственным механическим протезом. Учитывая тяжелейший инфекционный профиль, а также сложность планируемого вмешательства, мы решили применить новую технологию. Мы одержали победу над инфекцией, поражающей детское сердце", - рассказал  заведующий детского кардиохирургического отделения Кирилл Горбатиков.

Подобная операция впервые проводилась в регионе. Родители мальчика верили в талант и профессионализм тюменских специалистов.

Теги: кардиология , медицина , операции
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