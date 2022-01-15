Новая операционная появилась в тюменской клинике

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С 12 декабря 2022 года врачи отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции (ОХЛСНРС и Э) тюменской ОКБ №1 начали работу в новой операционной.

"Благодаря высокому уровню оснащения, появилась возможность ускорить процесс и еще улучшить качество хирургических вмешательств. Теперь мы можем оказать помощь еще большему количеству людей с более высоким уровнем эффективности и надежности", – рассказал Дмитрий Хомутинин, заведующий отделением ОХЛСНРС и Э.

Одним из первых пациентов в новой операционной стал Сергей. В октябре прошлого года у него диагностировали аритмию, появившуюся после перенесенной коронавирусной инфекции.

"Когда готовили к операции, было не по себе. Но я и представить не мог, что лечение пройдет для меня так просто и безболезненно. Вся процедура заняла не больше 15 минут", – поделился тюменец.

"Это современная операционная, которая оборудована рентгенхирургической установкой и предназначена для лечения пациентов с нарушением ритма сердца. На территории Тюменской области только в двух местах выполняются подобные виды вмешательств", – прокомментировал начальник Регионального сосудистого центра больницы Олег Рейтблат.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является приоритетным направлением национального проекта "Здравоохранение". В ОКБ №1 в течение нескольких лет успешно проводятся диагностика и лечение пациентов с нарушением ритма и проводимости сердца, а также с ишемической болезнью.

Итоги 2021 года свидетельствуют о хороших результатах работы кардиологической службы Тюменской области. В регионе снизилась смертность от болезней кровообращения и острого инфаркта миокарда, сообщила Наталья Ильина, представитель пресс-службы ОКБ №1 (г. Тюмень).