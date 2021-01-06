Банк России откроет выставку об истории денег

Выставка "Время и деньги", приуроченная к 160-летию Банка России, будет открыта в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова в феврале 2021 года.

Посетители экспозиции увидят редкие древние монеты и банкноты, фотографии необычных предметов для хранения и перевозки ценностей, познакомятся с современными технологиями работы с деньгами, сообщили в Центробанке.

К своему юбилею Банк России подготовил цикл выставок в 45 городах страны. Среди них "Время и деньги", "Монеты славы", "Истории Победы", "250 лет российским бумажным деньгам". Они пройдут зимой 2020 - 2021 года. Экспозиции будут дополнены лекциями и мастер-классами, пишет ИА "Тюменская линия".