Банк России откроет выставку об истории денег

17:23 06 января 2021
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pixabay.com

Выставка "Время и деньги", приуроченная к 160-летию Банка России, будет открыта в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова в феврале 2021 года.

Посетители экспозиции увидят редкие древние монеты и банкноты, фотографии необычных предметов для хранения и перевозки ценностей, познакомятся с современными технологиями работы с деньгами, сообщили в Центробанке.

К своему юбилею Банк России подготовил цикл выставок в 45 городах страны. Среди них "Время и деньги", "Монеты славы", "Истории Победы", "250 лет российским бумажным деньгам". Они пройдут зимой 2020 - 2021 года. Экспозиции будут дополнены лекциями и мастер-классами, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: банк , Банк России , выставка , деньги
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