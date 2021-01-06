Молодежные пространства Тобольска перешли в онлайн

Фото мультицентра "Моя территория" в Ишиме, источник: vk.com/ishim_mt

Мультицентр "Моя территория" в Тобольске сумел нарастить онлайн-аудиторию через социальные сети и прямые эфиры с международными, федеральными, региональными и местными спикерами. Эфиры и видеоролики суммарно набрали 234 565 просмотров. Количество активных участников онлайн-событий за год составило 16 254. В режиме офлайн площадку посетили 5289 человек.

Многие офлайн-мероприятия в 2020 году были переведены в онлайн из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.

В июне 2020 года к реализации проекта "Вектор улиц" привлекли горожан, которые сами определили дворы для нанесения стрит-артов. Во дворах-победителях прошли онлайн-игры "Рифмобол". С учётом действовавшего дистанционного режима жители подключались к онлайн-трансляции и отвечали на вопросы викторины из своих квартир и во время прогулок во дворах. Всего в рамках проекта удалось преобразить 620 квадратных метров поверхности объектов Тобольска.

Социальный проект "Шанс" впервые запустил в городе обучение наставников для подростков, нуждающихся в поддержке, и провёл теоретические и практические занятия для 36 городских активистов. 10 детей обрели поддержку взрослых и посетили 25 образовательных, культурных, спортивных событий и творческих мастер-классов.

Тоболяки поддержали акцию "Спасибо, доктор". Совместно с ГИББД и автошколой мультицентр напомнил гражданам о важности соблюдения правил безопасного поведения на дороге как со стороны водителя, так и пешеходов. По улицам проехал образцовый автомобиль, водитель-инструктор в котором комментировал правила дорожного движения.

Финальным событием 2020 года для команды мультицентра стало окончание проекта "Молодое поколение". 50 творческих студентов из Тобольска, а также Вагая и Заводоуковска под руководством региональных наставников смогли развить свои навыки в импровизации, стендапе, хореографии, ТикТоке, сшили несколько тёплых костюмов.

В дальнейшем мультицентр планирует отказываться от старых форматов взаимодействия с аудиторией в пользу воркшопов, где участник сможет узнать для себя что-то полезное. Стоит ожидать коллабораций с федеральными и региональными партнерами, запланированы крупные медийные проекты в связи с востребованностью онлайн-сферы, пишет "АиФ - Западная Сибирь".