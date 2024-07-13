В Тюмени состоятся бесплатный кинопоказ, лекции и мастер-класс на Цветном бульваре

До 28 июля в летнем городском пространстве "MiXX территория" мобильного оператора Tele2 на Цветном бульваре пройдут встреча создателей, мастер-класс, концерт авторской музыки и кинопоказ. Вход бесплатный, на некоторые события нужна регистрация.

17 июля с 19:00 до 22:00 состоится показ и обсуждение фильма "Амели" на "Киноклубе" с руководителем PR-отдела мультицентра "Контора пароходства" и автором телеграм-канала "Насмотрелась" Юлией Киселевой. Зрителей ждет французский ромком с Одри Тоту о мечтательнице, которая пытается сделать окружающих людей счастливее. Вход по регистрация на сайте конторапароходства.рф/filmclub.

19 июля участники программы поддержки создателей "Конторы пароходства" проведут три мероприятия, посвященные музыкальной индустрии Тюмени. На встрече создателей с 19:00 до 20:00 руководитель всероссийского фестиваля "Музсходка" Сюзанна Иванова и автор-исполнитель Нина Белявская проведут обсуждение методов продвижения музыкантов и расскажут, как строится менеджмент в творческой сфере.

С 20:00 до 21:00 на лекции "Музыка Тюмени" менеджер и руководитель по работе с партнерами фестиваля "Музсходка" Дмитрий Пронин познакомит жителей города с творчеством музыкантов Тюменской области. Тюменцы узнают, как создается и продвигается музыка, обсудят роль лейбла и менеджеров в жизни музыкантов. Разговор об авторской музыке завершится концертом тюменских исполнителей Mari Onetka, Aiscoot и Lelera, он пройдет с 21:00 до 22:00.

21 июля с 15:30 до 17:00 горожан приглашают создать браслет из бисера на бесплатном мастер-классе. Для участия нужно зарегистрироваться, сообщает Мегатюмень.