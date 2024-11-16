Новогодние мероприятия стартуют в Тобольском районе 20 декабря

10:47 16 ноября 2024
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Новогодние события в Тобольском районе запланированы на все каникулы.

Как сообщили в пресс-службе Тобольского района, в каждом сельском клубе и Доме культуры пройдут вечера отдыха для взрослых, новогодние театрализованные представления для детей и тематические дискотеки для молодежи.

"Туристы могут посетить парк-отель "Абалак" и агротуркомплекс "Золотая подкова". Здесь откроются резиденции Деда Мороза. Можно покататься на лошадях, поучаствовать в мастер-классах всей семьей. В историко-мемориальном комплексе "Искер" традиционно в белой юрте располагается Кыш-Бабай – новогодний волшебник сибирских татар", — рассказали в пресс-службе.

Для семей с детьми участников СВО пройдет Елка главы Тобольского района, - сообщает Тюменская линия.

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Теги: мероприятия , Тобольский район
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