С приближением Нового года посылки тюменцев становились тяжелее

Более 1,1 млн посылок отправили тюменцы за 11 месяцев 2020 года. Их вес колебался от 200 граммов до 20 кг. При этом с приближением новогодних праздников "отправления" становились все тяжелее.

Как рассказали в пресс-службе УФПС Тюменской области, пик отправки посылок приходится на период с ноября по март. К праздникам их становится больше, к тому же они набирают вес за счет сладостей, игрушек и текстиля. Так, за 2019 год было отправлено всего 1,2 млн. посылок.

Бывают и "сезонные" всплески: в теплое время года отправляют посылки с пчелами, к праздникам – подарки. Есть пересылка при переезде или при покупках в интернет-магазинах. Чаще всего тюменцы получают посылки из Москвы и Китая, а отправляют – в ХМАО-Югру и ЯНАО.

Клиенты Почты России могут отслеживать почтовые отправления по трек-номеру: с помощью онлайн-сервиса можно видеть весь путь посылки. "Простая электронная подпись" дает возможность получить послание за две минуты по смс, доступны курьерская доставка и вручение лично в руки получателю, запись в крупные почтовые отделения региона. Для отправителя возможно оформление и оплата посылок в режиме онлайн.

Чтобы не пострадать от мошенников при интернет-покупках, в УПФР рекомендуют убедиться в надежности магазина или продавца, особенно если речь идет о крупной покупке. Критериями надежности являются высокий рейтинг в интернет-поисковиках, наличие на сайте полных юридических реквизитов, "физических" адресов и телефонов, а также отзывы о конкретной компании. Насторожить может предоплата банковским переводом на карту частного лица. Проверяйте правильность своих реквизитов при оформлении: имя, адрес, телефон, пишет "Вслух.ру".

