Все школьники Тюменской области сядут за парты 11 января

Ученики 6-10 классов в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске и Тюменском районе, как и ученики в других муниципалитетах Тюменской области, с 11 января продолжат обучение в школах. Действующий ранее режим дистанционного обучения в городских школах отменен по итогам заседания регионального Оперштаба 4 января.

Решение принято при поддержке регионального управления Роспотребнадзора с учётом положительной динамики по снижению количества заболевших школьников, ообщает Оперштаб.

Глава региона Александр Моор отметил, что при переходе к обычному режиму обучения в образовательных учреждениях будет усилен контроль за соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

За последние две недели 2020 года по сравнению с аналогичным предшествующим периодом заболеваемость COVID-19 в регионе среди школьников 12 - 17 лет снизилась в 1,5 раза, а среди школьников 7-11 лет - в 1,6 раза. Общая заболеваемость среди школьников уменьшилась на 62%.