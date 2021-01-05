Тюменцам в новогодние праздники советуют заменить алкоголь на полезные напитки

Тюменцам следует ограничить употребление алкоголя в период новогодних праздников, а еще лучше – заменить их на другие полезные и вкусные напитки. Даже самые популярные коктейли, например, можно сделать безалкогольными.

Как рассказал тюменский бармен Дмитрий Забродин, утверждение, что коктейли бывают только алкогольными – это миф. Всем известные "Мохито", глинтвейн и сидр бывают безалкогольными, при этом содержат в себе привычный вкус.

Для приготовления "Мохито" понадобится лайм или лимон, лимонад из магазина, сахар, пучок свежей мяты из супермаркета и лёд. На дно стакана необходимо положить дольку лимона или лайма, листики мяты. Затем добавьте чайную ложку сахара и немного разотрите его ложкой, чтобы раскрыть весь аромат. Заливаете газировкой до половины стакана. Затем наполните стакан до верху кубиками льда. Украсить бокал можно долькой лимона или листочками мяты. Это простой безалкогольный коктейль, приготовление которого под силу любому.

Специалисты областного центра профилактики и реабилитации также напоминают, что вариантов безалкогольных и вкусных напитков - бесконечное количество: это соки, морсы, компоты, минеральная вода, смузи, безалкогольные коктейли, молочные напитки, травяные чаи.

Не стоит забывать, что употребление алкоголя, особенно сверх меры, наносит вред всему организму человека, в особенности: печени, почкам, нервной системе, сердечно-сосудистой системе, способствует развитию хронических болезней, пишет "Тюменская область сегодня".